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Сегодня, 11:22

Жулин считает, что Катар мог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию

Руслан Минаев
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Тренер Александр Жулин считает, что Катар следом за чемпионатом мира по футболу мог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию.

«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда. Ледовый дворец где угодно можно построить — это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», — цитирует Жулина ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении выступлений российских фигуристов на фан-зонах во время чемпионата мира в Катаре.

Источник: https://tass.ru/sport/16402781
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