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Сегодня, 21:04

Жук дала совет российским фигуристам после сокращения квоты сборной на чемпионат мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Ирина Жук высказалась о сокращении квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

«Безусловно, у нас в стране большое количество сильных пар и танцевальных дуэтов, которые рискуют лишиться возможности выступить на ЧМ. Но давайте скажем не только о них, но и о тех же одиночниках. Это удар по всем: и по фигуристам, и по тренерам. В сложившейся ситуации я вижу только один выход — продолжать работать и тренироваться. Спортсменам точно не имеет смысла забивать себе голову подобными вещами и трепать нервы. Тут непонятно, что будет завтра», — приводит слова Жук RT.

Ранее сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию.

В случае если спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1033174-zhuk-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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