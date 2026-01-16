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Тарасова — о победе Метелкиной и Берулавы на чемпионате Европы: «Присутствие наших тренеров в Европе делает возможным наше участие»

Дарик Агаларов
корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу на чемпионате Европы бывшей российской фигуристки Анастасии Метелкиной, выступающей в парном катании с Лукой Берулавой. Они представляют Грузию.

— Эти результаты являются олицетворением того, что российская школа фигурного катания — лучшая?

— Мы стараемся, чтобы она была лучшей.

— Может ли работа наших тренеров и фигуристов в других странах стать угрозой для России с точки зрения результата?

— Я так не считаю. Присутствие наших тренеров в Европе делает возможным наше участие. Никому нельзя запрещать работать.

Метелкина и Берулава набрали 215,76 балла (75,96 — за короткую программу, 139,8 — за произвольную).

Серебряные медали завоевали немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин — 203,87 балла. Третье место у пары из Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко — 202,56 балла.

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Фигурное катание
Анастасия Метелкина / Лука Берулава
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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