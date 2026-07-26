Россиянка Егорян не смогла защитить титул чемпионки мира на турнире в Гонконге

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира саблистка Яна Егорян проиграла француженке Манон Апити со счетом 12:15 в 1/16 финала ЧМ-2026 по фехтованию.

На прошлом чемпионате мира в Тбилиси Егорян завоевала золото.

Остальные российские спортсменки тоже завершили выступление на турнире. Алина Михайлова проиграла Шугар Катинке Баттай (11:15) из Венгрии в четвертьфинале.

Александра Михайлова и Ольга Никитина завершили борьбу в 1/32 финала. Михайлова проиграла Жюльет Цзе Мин Хен из Сингапура (14:15), а Никитина — Апити (12:15).

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.