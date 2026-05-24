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Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Перу

Павел Лопатко

Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Яна Егорян заняла третье место в соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира в Перу.

32-летняя спортсменка начала турнир с победы над соотечественницей Анастасией Шороховой (15:12). Затем она выиграла поединки у Зайнаб Дайыбековой из Узбекистана (15:13), немки Лариссы Айфлер (15:12) и итальянки Мариэллы Виале (15:9).

В полуфинале Егорян проиграла француженке Саре Нутча (7:15). В результате она стала обладательницей бронзовой награды турнира.

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Яна Егорян
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