Прощальное письмо главы ВАДА. Риди написал о российском допинговом кризисе и беспрецедентном обмане

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сэр Крейг Риди обратился к акционерам организации. Письмо главы ВАДА опубликовано на ее сайте.

Риди покидает свой пост в конце года, его место займет поляк Витольд Банька. В своем обращении канадец подвел итог своей 6-летней работы.

В начале своего письма Риди отметил: «Близится конец 2019 года, было великой честью служить ВАДА в качестве президента шесть лет. С 2014-го работа ВАДА была в равной степени сложной и плодотворной. Мы столкнулись с вопиющими, порой невообразимыми угрозами чистому спорту. И имея дело с этими угрозами, мы сделали больше, чем просто выдержали шторм. ВАДА определенно сильнее, чем когда бы то ни было в своей истории. Немногим более 20 лет назад ВАДА было основано для продвижения, гармонизации и регулирования борьбы с допингом в спорте. Оглядываясь теперь назад, несколько удивительно осознавать, как далеко продвинулась организация, а ты был частью ее управления. Изменения нельзя назвать не иначе как значительными».

«Говоря о последних шести годах, я особенно рад тому, как ВАДА отвечало на вызовы, с которым сталкивалось с 2014 года. В частности, речь о российском допинговом кризисе, в ходе которого развивалась блестящая команда следователей. В нее входят 11 человек, их можно назвать лучшими в своем деле в мире спорта, — написал Риди. — Работа отдельных людей этого департамента, среди прочего, стала ответом ВАДА на российский допинговый кризис. Ее последняя глава — в декабре исполнительный комитет агентства принял решение по несоответствию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с рядом серьезных последствий. В конечном счете, Спортивный арбитражный суд вынесет решение по этому вопросу, но на протяжении всего процесса ВАДА продемонстрировало волю, опыт и наличие юридических инструментов для противостояния этому беспрецедентному обману и коррупции».

«Одним из позитивных эффектов ситуации, которую решало агентство по российской проблеме, стало то, что соблюдение кодекса ВАДА теперь тщательно подкреплено правовой базой, Международным стандартом соответствия подписантов, который вступил в силу в апреле 2018 года, — добавил Риди. — Сейчас ВАДА имеет больше возможностей контролировать качество антидопинговых программ во всем мире с помощью новой программы мониторинга».

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию, который сформулировал санкции в отношении России на основании отчета следственного департамента организации. Среди мер — 4-летний запрет на участие России в крупных международных соревнованиях уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также лишения права их проведения. Спортсмены могут быть допущены до этих стартов только при доказательстве своей «чистоты» в нейтральном статусе, без возможности представлять страну, без флага и гимна. Также в число санкций входит запрет представителям российской власти и спортивным чиновникам присутствовать на топ-соревнованиях. Ответчик по делу — РУСАДА, национальное агентство не согласилось с решением, дело должно быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде.