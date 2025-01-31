Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:35

Олимпийские чемпионы Нагорный и Мельникова в 2024 году дважды прошли проверку на допинг

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые есть в распоряжении ТАСС, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Ангелина Мельникова в 2024 году проходили проверку на допинг дважды.

Также в 2024 году РУСАДА проверяло на допинг Давида Белявского и Артура Далалояна, которые тоже завоевали золотые награды на Олимпийских играх в Токио.

Виктория Листунова, еще одна победительница Игр в Японии, прошла проверку трижды.

Самым часто проверяемым гимнастом в 2024 году стал Кирилл Прокопьев — его тестировали пять раз. Также четыре раза были проверены на допинг Алена Глотова, Григорий Климентьев, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Людмила Рощина, Илья Заика.

Всего в 2024 году РУСАДА проверило на допинг 54 российских гимнаста.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Никита Нагорный
Читайте также
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Имавов и Адесанья проведут бой в главном событии UFC Fight Night 250
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из пожара на северо-западе Москвы
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
CBS узнал о требовании команды Трампа к членам руководства ФБР уйти в отставку
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Популярное видео
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форварда ярославского «Локомотива» Полунина проверяли на допинг трижды в 2024 году

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости