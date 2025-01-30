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Сегодня, 18:20

Форварда ярославского «Локомотива» Полунина проверяли на допинг трижды в 2024 году

Владислав Маслов
Корреспондент
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РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 405 хоккеистов, включая представителей следж-хоккея, сообщает ТАСС.

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Полунин, форвард клуба ВХЛ «Рязань-ВДВ» Максим Коростелев и Дарья Тетерина, выступающая за красноярский клуб Женской хоккейной лиги «Бирюса», по итогам 2024 года стали самыми проверяемыми РУСАДА хоккеистами. Они трижды проходили допинг-тестирование.

46 игроков были проверены на допинг по два раза, еще 356 — по одному.

В 2023 году РУСАДА проверило на допинг 387 хоккеистов.

Источник: ТАСС
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
РУСАДА
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