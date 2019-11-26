ИИХФ не обсуждала ситуацию, связанную с рекомендацией ВАДА в отношении России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) еще не обсуждала возможное решение комитета соответствия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Рекомендация еще не обсуждалась в ИИХФ, но, как и ранее, мы следим за тем, что происходит, и помогаем находить решения в интересах нашего вида спорта, — приводит слова пресс-службы ИИХФ РИА «Новости».

ВАДА: исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года