Экс-глава РУСАДА Хабриев: «Одно то, что закон назван именем Родченкова, говорит о его неадекватности»

Бывший глава РУСАДА Рамил Хабриев прокомментировал принятие Сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— Я в курсе этого закона, хотя особо не следил за его принятием. Примерно представляю, в какой мере не граждане Штатов могут нести ответственность. Закон неадекватный. Одно то, что он носит имя Родченкова, уже говорит о неадекватности как нашего бывшего сотрудника, так тех мер, которые приняли США. Других комментариев просто нет, разбирать по существу бессмысленно. Неслучайно ВАДА выступает категорически против. Каков Родченков, таков и закон. (Константин Колмаков)