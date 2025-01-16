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Сегодня, 12:00

Велогонщица Лысенко заявила, что готова поучаствовать в ледовом шоу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Победительница Лиги чемпионов по велоспорту Алина Лысенко в интервью «СЭ» допустила свое участие в ледовых шоу. 21-летняя Лысенко до 15 лет занималась фигурным катанием, а потом после перерыва перешла в велоспорт и в 2024 году стала лучшим спринтером на треке.

«В теории было бы интересно поучаствовать. Я, конечно, сейчас не прыгну тройной, но базовые навыки катания остались. Поэтому, если поступит предложение — почему нет? Я всегда открыта», — со смехом сказала Лысенко.

Алина Лысенко. «У меня зарплата обычного человека, езжу на автобусе». Красотка-фигуристка обыгрывала Трусову и Косторную, а сейчас она — лучшая велогонщица мира

Алина Лысенко
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