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Фигурное катание

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«У меня зарплата обычного человека, езжу на автобусе». Красотка-фигуристка обыгрывала Трусову и Косторную, а сейчас она — лучшая велогонщица мира

Алина Лысенко объяснила, почему перешла из фигурного катания в велоспорт
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Велогонщица Алина Лысенко
Алина Лысенко.
Фото соцсети
Интервью победительницы Лиги чемпионов в спринте Алины Лысенко.

Это протокол младшего первенства Москвы по фигурному катанию 2014 года. Девятая — Алена Косторная, которой тогда 11 лет. Александра Трусова, которая на год помладше, — 30-я, но еще возьмет свое в следующие годы. Повыше, на четвертом месте, — дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая теперь в танцах и тренируется в США под флагом Грузии.

Подавляющее большинство из протокола, конечно, завершило карьеру очень давно. И только одна из них смогла стать через несколько лет одной из лучших велогонщиц мира.

Восьмое место — Алина Лысенко, которая обогнала будущую чемпионку Европы Алену Косторную на 0,09 балла. В 2024-м, уже в 21 год, красавица Алина выиграла Лигу чемпионов в велотреке в нейтральном статусе, задоминировав британок, нидерландок и представительниц других стран с велотрадициями. «У нас особо и по обочине не покатаешься — собьют, — говорит она. — И это реальные случаи».

Мы встретились в «Крылатском», чтобы понять, как такой переход вообще возможен, как правильно относиться к ребенку-спортсмену и в каком из олимпийских видов спорта ей комфортнее. И рассуждает она о многих вопросах как очень зрелый человек.

Сегодня возможности есть, а завтра я никому не нужна

— Алина, не устала еще от своей популярности? К тебе явно больше внимания после Лиги чемпионов.

— Я после нее хотела приехать и уйти в отпуск, но не получилось. Все хотят узнать что-то по горячим следам, в аэропорту журналисты уже ждали. На следующее утро — прямой эфир. Все как-то завертелось, мне начали много писать в разные соцсети. Я не отказываюсь от предложений, мне несложно дать интервью, просто трудно распределить все задачи. На съемки в журнал тоже приглашали.

— В купальнике?

— Обошлось без них. (Смеется.) Но что в этом такого? В многих журналах снимаются симпатичные девочки, они же не полностью раздеваются, позируют в красивых купальниках. Если тело позволяет это делать, то почему нет? Я нормально отношусь к тому, что взрослые модели принимают участие в таких съемках.

— Не боишься выгорания в связи с таким обилием интервью?

— Нет, я спокойно их даю, просто мне иногда не хватает 24 часов в сутки! (Смеется.) Вся эта деятельность важна для пиара меня как спортсмена, поэтому я не хочу упускать возможности. Сейчас они есть, а завтра ты уже никому не будешь интересна. Пока я интересна людям, почему бы не рассказывать им какие-то истории, о которых они хотят узнать?

— Ну фигурное катание-то точно достало уже.

— Просто это самая популярная тема в России, но я спокойно об этом говорю. Раз в неделю меня стабильно спрашивают об одном и том же. (Смеется.) На Лиге чемпионов, когда узнали, что я выступала в фигурном катании, на меня такое свалилось... Я думаю: умоляю, не надо! За границей знают, что такое велоспорт, но не знают ничего о фигурном катании, поэтому задавали очень много вопросов — а как катаются, почему перешла? У нас люди уже свыкаются с мыслью о том, что есть разные виды спорта, а там люди как будто сошли с ума.

Велогонщики Харри Лаврейсен, Алина Лысенко, Дилан Бибик и Кэти Арчибальд
Харри Лаврейсен, Алина Лысенко, Дилан Бибик и Кэти Арчибальд.
Фото Reuters

— Там продвигаешь фигурку, в России — велоспорт. Идеально.

— Да, мне нравятся оба вида спорта, сейчас, конечно, больше вкладываюсь в велоспорт, но интерес к фигурному катанию у меня сохранится на всю жизнь.

— В Москве сейчас новогодние шоу отгремели — не хотела бы поучаствовать?

— В теории было бы интересно. Я, конечно, сейчас не прыгну тройной, но базовые навыки катания остались. Поэтому если поступит предложение — почему нет? Я всегда открыта. (Смеется.)

Велоспорт понятнее фигурного катания, но его никто не смотрит

— Прости, но необычная биография заставляет спрашивать — как тебе удалось так быстро добиться результата после перехода?

— Секрет в моем характере, это сто процентов. Велоспорт — это поздний вид, и зачастую люди, приходящие с базой из других видов спорта, обладают большим преимуществом. Я очень благодарна фигурному катанию за то, что оно научило меня многозадачности. А вот фигурное катание — это очень ранний вид спорта, я пришла туда в два с половиной года, а карьеру закончила в пятнадцать лет — это был самый пик, когда многие девчонки выходили на пик и выигрывали чемпионаты мира и Олимпиады. Поняла, что у меня нет результата, и закончила и пришла в велоспорт в 16-17 лет, но мне было уже проще адаптироваться.

— Есть фаворит в фигурном катании?

— У девочек — Аделия Петросян. Я ее раньше не сильно замечала, потому что были Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева, они всегда были лидерами. Аделия была маленькая, скромненькая и миниатюрная — а сейчас она просто преобразилась и красиво раскрылась на льду, очень нравится.

Но в этом сезоне я в восторге и от мужского одиночного, даже не могу выделить кого-то одного. Смотрела все этапы Гран-при и осталась в шоке: раньше говорили, что пацаны отстают от девчонок, на них сваливался шквал критики, их это прибивало и ущемляло. Как бы они ни говорили, что не обращают на это внимание и идут своей дорогой, они все равно это замечали, уверена. Спрогнозировать чемпионат России или финал Гран-при нереально! У девочек все понятно, в парах золото разыгрывают две лидирующие пары, у танцоров тоже хорошая конкуренция, хотя я ими и меньше интересуюсь.

— Не понимаешь их?

— Не то чтобы не понимаю... Вижу: если споткнулась — значит, плохо, но глубже уже не разбираюсь. Но от пацанов я в восторге! Раньше они если делали ошибку в произвольной, то сразу сыпались. Сейчас даже в случае падения борются до конца. У девчонок в этом сезоне спад четверных, к которым мы привыкли за такой промежуток времени, считалось, что их должна прыгать каждая фигуристка. Сейчас их чуть меньше, но интерес не пропадает.

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— Выбрала бы смотреть чемпионат России по фигурному катанию или по велоспорту?

— Не знаю, велоспорт тоже безумно зрелищный, просто нас никто не смотрит. (Смеется.) У нас много гонок в короткий промежуток времени, между ними нет перерыва. Я езжу спринт и кейрин, например, короткие дистанции. В Лиге чемпионов очень насыщенная программа, это и интересно. Я рада, что после этой лиги много людей начали интересоваться велоспортом, есть продвижение. И что интересуются не только мной, но и видом спорта в целом. Интересен ведь путь спортсмена, а не тот момент, когда он повесил себе медаль на шею.

Вообще у нас очень увлекательный и зрелищный вид спорта, который прост для зрителей, намного проще фигурного катания. Не все могут отличить, докручен прыжок или нет, моя мама, например, не все прыжки знает. А в велоспорте просто: выиграл тот, кто первый приехал на финише.

Танцы на льду вообще для меня как театр, иногда даже плачу при просмотре. Например, Хавронина/Нарижный так трогательно катаются, ты еще какую-то историю из жизни вспомнишь — и все, сразу становится грустно. При этом я, как и большинство обычных людей у экранов, не разбираюсь в технической части.

Фигуристка Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вообще моя любимая фигуристка — Туктамышева, она потрясающий человек и героиня. Ей исполнилось 28, и она в изумительной форме. Лично с ней не знакома, но вижу, что она простая, отзывчивая, добрая и открытая для людей. Думаю, есть фигуристки, к которым тяжело подойти, как Женя Медведева или Алина Загитова. С Аней Щербаковой, Сашей Трусовой и Аленой Косторной я в свое время очень много соревновалась. Уже тогда замечала легендарные длинные волосы Саши, все смотрели на ее собачку Тину. Ее каскады из тройных прыжков впечатляли, я тоже хотела их выучить. Рада за Сашу, у нее была свадьба, она такой человек, у которого все жестко и по правилам: надо — значит, делаю, никаких отговорок, она пашет и пашет по расписанию. Бешеный, сумасшедший характер и в жизни, и в спорте: все должно быть идеально. Многие говорят, что перфекционизм и достигаторство — это плохо, но на деле это не так.

Нужно принять факт, что ты слабая

— Своего ребенка отдала бы в фигурное катание?

— Я бы точно отдала его в спорт, но в какой именно — не знаю. Сто процентов научила бы девочку кататься на коньках, а дальше уже поступлю так, как решит сам ребенок. Я, например, в два года не могла ничего решить. Думаю, лет в шесть уже можно определиться. Но заниматься фигурным катанием надо с детства, это такая палка о двух концах! Действовала бы по наитию, наверное. Но детей бы точно поставила на коньки и научила бы кататься на велосипеде. Мальчика бы отдала в плавание или хоккей, велоспорт — тоже неплохой вариант.

— Как вовремя определить, что фигурное катание не подходит ребенку как вид спорта?

— У меня уже с 13 лет пошли сомнения, уже понимала — что-то не то, и осознанно пришла к решению завершить карьеру, мне никто не подсказывал. Ты и сам начинаешь видеть, что на соревнованиях не можешь выйти в лидеры — это тревожный звоночек. Лет с 10 это начинает проявляться более отчетливо, и ты должен понять, что нужно тебе в жизни. Нужно пахать, иначе к 15-17 годам точно не будет результата.

В 13 я четко понимала: отстаю, у меня не получается многое, что получается у других девчонок. Ты начинаешь отставать от лидера, он уходит дальше, за ним тянутся другие, а ты как в стенку уперся, и все. Я выучила тройные, но у меня не было ни каскадов из двух тройных, ни классного катания, ни растяжки, ни крутых вращений. Есть только прыжок, но для фигурного катания это очень мало. Тогда же начались проблемы с весом, но это вообще обычная история. Падение результата и вес, безусловно, связаны между собой, и я по наитию пришла к осознанию того, что то, о чем мечтала, не воплотилось в жизнь. Я была и остаюсь работоспособной, но вот только сейчас нашла свой вид спорта. В фигурном катании я будто постоянно работала и что-то делала, но не то.

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— Тяжело было бросить?

— Да, присутствует психологический момент, с которым сложно справиться. Ты понимаешь, что провалилась, нужно принять тот факт, что ты слабая, хотя много работаешь. Я жутко плакала, было трудно на протяжении долгого времени, коньки были далеко убраны, в семье эта тема не обсуждалась.

Велогонщица Алина Лысенко
Фото соцсети

— Можно сравнить это с расставанием?

— Кстати, с людьми я расстаюсь довольно просто, с этим у меня нет проблем. А здесь... я 13 лет отдавалась этому делу и ушла с обидой. Никто из взрослых не нашел слов, чтобы объяснить ребенку — в жизни бывают ситуации и похуже. А я на тот момент в жизни никогда не сталкивалась с более серьезными проблемами, для меня случилась трагедия. Ну, зато в велоспорте получается неплохо.

— Ты сильно почувствовала разницу в отсутствии субъективности в спорте?

— В фигурном катании с этим сложно. Зачастую поведение и высказывания в сторону судей очень влияют на результат. У всех судей же есть свои любимчики, и они не могут поддерживать кого-то другого. Судьи тоже люди, поэтому фигурное катание на сто процентов субъективный вид спорта. Из-за этого много скандалов, особенно когда расхождение в несколько сотых балла: вспомнить даже чемпионат России, где у Семененко и Гуменника были одинаковые баллы. Дело не в том, что Семененко выиграл несправедливо, а в том, что судейство влияет при такой маленькой разнице. К кому-то из них у определенного судьи все равно симпатий больше. Но это тоже часть фигурного катания, с которой сильный спортсмен должен научиться справляться, потому что по-другому нельзя. Тяжело, но необходимо, иначе не будет результата.

И фигурное катание, и велоспорт очень дорогие

— Если рассматривать финансовый вопрос — каким видом спорта дороже заниматься?

— Ну, платья — это дорого, но все свои я храню и не продаю, хотя можно было. С коньками у меня вышла другая история: я купила новые и через две недели закончила, грамотное вложение. (Смеется.) После этого нас просили продать их, ведь они почти новые, но я не отдала. Сейчас катаюсь на массовых катаниях на своих. Конечно, ботинки и лезвия дорогие, но у меня не было таких крутых результатов, чтобы кто-то помог мне купить весь инвентарь, мы делали все это за свой счет. Я благодарна моим родителям за то, что даже при невысоких результатах они шили мне прекрасные платья и покупали дорогие коньки, а также одежду на тренировки, чехлы и другие мелочи.

Фигурное катание — это объективно дорого, а сейчас еще и нужны подкатки. В мое время хватало и основных тренировок, потому что мы, по сути, весь день проводили на катке. Но сейчас подкатки стали безумно дорогими, цены еще выросли, в том числе и на ткани для платьев. Лет до 12 я каталась на Edea, потом перешла на Risport, там иногда лезвия стоят дороже ботинок, выходило 80-100 тысяч, платья стоили в среднем по 50 тысяч, а у меня две программы, то есть тоже 100.

Велогонщица Алина Лысенко
Фото соцсети

— Ты же была в государственной школе, то есть платить за тренировки были не нужно?

— Да, я официально было зачислена в школу. С другой стороны, а какой спорт сейчас дешевый? Велоспорт тоже очень дорогой, велосипеды могут стоить по несколько миллионов. Мне их покупает школа, мой стоит около миллиона, еще колеса стоят по 500 тысяч, форма — туфли и каска — стоят около 100 тысяч в сумме, шестеренки на велосипед тоже стоят по 50-60 тысяч. При этом у нас любителей гораздо больше, чем профессиональных спортсменов, и мы сейчас сидим в «Крылатском» — я вижу на треке гораздо более дорогие велосипеды, чем у меня. Так что велоспорт сильно дороже фигурного катания. Но зачастую родители хотят вложить максимум в своего ребенка в любом виде спорта, такими были и мои родители. Сейчас, конечно, я и сама могу купить себе то, что нужно.

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— Из-за санкций стало сложнее доставать экипировку?

— Сложнее, но все равно все достается, катастрофической проблемы нет, но товары стали гарантированно дороже.

— Ты получаешь призовые за участие в Лиге чемпионов? Они сильно выше официальной зарплаты?

— Да, в десятки раз. Точные цифры не могу назвать, но призовые можно найти в интернете, а официальная зарплата не такая высокая, как многие думают, получаю, как обычный человек в Москве. Тем более у меня нет никакой рекламы. Пока что не было предложений, хотя у нас можно рекламироваться на форме, но для этого нужен интерес. У фигуристов с рекламой как раз все хорошо, у них много запросов. От этого сильно зависит заработок. Я не жалуюсь на свою зарплату и прекрасно живу с ней. На тренировки езжу на автобусе, машины у меня нет. Просыпаюсь в 07.00-07.30, у нас важен режим, тренировки, но даже перед соревнованиями могу погулять — в меру, не нахаживая километры по улице, а собраться с друзьями и поболтать, вкусно покушать.

Велогонщица Алина Лысенко
Фото соцсети

Есть квартира, на которую я накопила, живу недалеко от трека. Квартира, наверное, и была изначальной целью при получении зарплаты. Хотя айфон я тоже по глупости купила при появлении первых же денег. А сейчас думаю: зачем он мне вообще был нужен?

С другой стороны, сейчас уже думаю менять — нужна хорошая камера для съемки качественного контента в моем Telegram-канале. Я хочу в это вложиться.

— Ты выступаешь в нейтральном статусе, начали давать его и фигуристам. Заметила, как в России диаметрально поменялось мнение по его получению?

— Сколько людей, столько и мнений, пусть каждый остается при своем, я в этом плане никого не осуждаю. Мне кажется, что решение принимает спортсмен, каждый выбирает свой путь. Кто бы что ни говорил, должен решить именно ты, а не кто-то другой. Выступаешь ты, никто за тебя не примет участие и педали не покрутит. Я давно зарубила себе на носу, что никто, кроме меня, не будет решать такие вопросы, ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Ребята с нейтральным статусом — молодцы, и я поддерживаю их: если есть возможность, то нужно пользоваться ей.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Алена Косторная
Алина Лысенко
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