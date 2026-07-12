Новолодская и Костина выиграли юниорский чемпионат Европы по велотреку в мэдисоне

Российские велогонщицы Ангелина Новолодская и Ольга Костина одержали победу в мэдисоне на первенстве Европы по велоспорту на треке.

Турнир проходит в Германии.

Спортсменки набрали 30 очков. Второе место заняла сборная Италии с 21 очком. Британки также набрали 21 очко, но уступили итальянкам по дополнительным показателям и стали третьими.

Также в воскресенье победителем соревнований среди юниоров в спринте стал россиянин Михаил Демиш.

Первенство Европы проводится среди юниоров до 21 года и спортсменов до 23 лет. Турнир завершится 12 июля.