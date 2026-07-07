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Все российские велогонщики получили визы для участия в первенстве Европы в Германии

Сергей Ярошенко

Все российские велогонщики получили визы для въезда в Германию, где пройдет юниорское и молодежное первенство Европы по велотреку, сообщает вице-президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Сергей Ковпанец.

«Вчера последние 4 спортсмена вылетели в Германию, сегодня они будут на месте. Остальные уже находятся в Котбусе. Таким образом, все наши велогонщики получили визы и выступят на первенстве», — цитирует вице-президента ТАСС.

Турнир пройдет в Котбусе с 7 по 12 июля. В соревнованиях выступят 27 российских спортсменов.

В заявку молодежной сборной России вошли Никита Буковский, Игорь Гирилович, Никита Кирильцев, Дмитрий Павловский, Илья Савекин, Григорий Скорняк, Даниил Зараковский, Юлия Чертихина, Полина Даньшина, Екатерина Евланова, Аглая Кокарева, Софья Новикова и Елизавета Солозобова.

В юниорском первенстве выступят Никита Бутенко, Матвей Яковлев, Михаил Демиш, Артем Яцина, Захар Мокеев, Ростислав Новолодский, Андрей Смирнов, Даниил Вешняков, Мария Беляева, Ольга Костина, Виктория Лучина, Ангелина Новолодская, Анастасия Першина и Вероника Солозобова.

Источник: ТАСС
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