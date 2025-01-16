Велоспорт
Велотрек
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велотрек

Сегодня, 12:30

Велогонщица Лысенко рассказала, почему ушла из фигурного катания

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победительница Лиги чемпионов по велоспорту Алина Лысенко в интервью «СЭ» объяснила, почему завершила карьеру в фигурном катании. 21-летняя Лысенко до 15 лет занималась фигурным катанием, а потом после перерыва перешла в велоспорт и в 2024 году стала лучшим спринтером на треке.

— У меня уже с 13 лет пошли сомнения, уже понимала: что-то не то и осознанно пришла к решению завершить карьеру, мне никто не подсказывал. Ты и сам начинаешь видеть, что на соревнованиях не можешь выйти в лидеры — это тревожный звоночек. Лет с 10 это начинает проявляться более отчетливо, и ты должен понять, что нужно тебе в жизни. Нужно пахать, иначе к 15-17 годам точно не будет результата.

В 13 я четко понимала: отстаю, у меня не получается многое, что получается у других девчонок. Ты начинаешь отставать от лидера, он уходит дальше, за ним тянутся другие, а ты как в стенку уперся, и все. Я выучила тройные, но у меня не было ни каскадов из двух тройных, ни классного катания, ни растяжки, ни крутых вращений. Есть только прыжок, но для фигурного катания это очень мало. Тогда же начались проблемы с весом, но это вообще обычная история. Падение результата и вес, безусловно, связаны между собой, и я по наитию пришла к осознанию того, что то, о чем мечтала, не воплотилось в жизнь. Я была и остаюсь работоспособной, но вот только сейчас нашла свой вид спорта. В фигурном катании я будто постоянно работала и что-то делала, но не то.

Алина Лысенко. «У меня зарплата обычного человека, езжу на автобусе». Красотка-фигуристка обыгрывала Трусову и Косторную, а сейчас она — лучшая велогонщица мира

— Тяжело было бросить?

— Да, присутствует психологический момент, с которым сложно справиться. Ты понимаешь, что провалилась, и нужно принять тот факт, что ты слабая, хотя много работаешь. Я жутко плакала, было трудно на протяжении долгого времени, коньки были далеко убраны, в семье эта тема не обсуждалась.

— Можно сравнить это с расставанием?

— Кстати, с людьми я расстаюсь довольно просто, с этим у меня нет проблем. А здесь... Я 13 лет отдавалась этому делу и ушла с обидой. Никто из взрослых не нашел слов, чтобы объяснить ребенку: в жизни бывают ситуации и похуже. А я на тот момент в жизни никогда не сталкивалась с более серьезными проблемами, для меня случилась трагедия. Ну зато в велоспорте получается неплохо.

Фигурное катание
Алина Лысенко
Читайте также
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
Трусова находится на третьем месяце беременности
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Велогонщица Лысенко заявила, что готова поучаствовать в ледовом шоу

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости