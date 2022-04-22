Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Федерации компьютерного спорта России давать киберспортсменам отсрочку от армии.

«Я считаю, что армия — довольно неплохая школа жизни. Ее бы не помешало пройти многим, особенно киберспортсменам. Они ведут малоактивный образ жизни, много сидят за компьютером. Это не очень хорошо для физического развития. Если же мы берем спортсменам боксеров, борцов, то это другая направленность, они физически развиты. А тем, кто много играет, не помешало бы побегать. У них же и проблемы с психикой могут быть. Многие киберспортсмены и так имеют отсрочку по здоровью. Чем раньше ты начинаешь играть, тем быстрее у тебя могут возникнуть проблемы», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал о пакете предложений по поддержке киберспорта. Помимо отсрочки от воинской службы, участниками группы было выдвинуто предложение о внеконкурсном отборе в университеты киберспортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях. Речь идет о направлениях бакалавриата и специалитета.