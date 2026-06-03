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3 июня, 05:15

GamerLegion — BetBoom: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
S1ren.
Фото HLTV

Центральная серия второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 — GamerLegion против BetBoom. Обе команды идут без поражений (2-0), и победитель Bo3 со счетом 3-0 досрочно оформит путевку в Stage 2; проигравший останется в игре с результатом 2-1. Начало — в 18.30 по московскому времени.

GamerLegion — самая высокорейтинговая команда стадии (около топ-10 по версии Valve) и недавний финалист IEM Atlanta; коллектив Snax уверенно прошел первый тур (13:10 с NRG). BetBoom (команда Boombl4) в стартовом матче разгромила Gaimin Gladiators (13:4) и подтверждает свою грозную, пусть и нестабильную, форму. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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