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3 июня, 05:25

Gaimin Gladiators — HEROIC: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
fer.
Фото HLTV

В серии на вылет второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Gaimin Gladiators и HEROIC — обе со счетом 0-2. Это Bo3, и проигравший со счетом 0-3 завершает выступление на мейджоре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Для HEROIC (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr) старт получился провальным: поражения от Sharks (10:13) и Lynn Vision (11:13) загнали датчан на край пропасти. Gaimin Gladiators (fer, HEN1, NEKIZ, Luken, JOTA) во главе с легендарным Фернандо fer Алваренгой также проиграли оба стартовых матча, включая разгром от BetBoom (4:13). Победитель сохранит шансы, проигравший отправится домой. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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