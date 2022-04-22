Sangal Esports лишилась шансов получить слот на мейджоре

В матче против команды ASG Sangal Esports уступила со счетом 0:2. Для команды Sangal это стало третье, и заключительное поражение в турнире PGL Major Antwerp 2022: European RMR B. В ближайшей встрече между Sprout и Team EndPoint определится следующая команда, которая покинет турнир.

Итоговое положение коллективов решает выступление по швейцарской системе, которая наблюдается на мейджорах в последние годы.

Встречи проходят по системе bo1 до момента поединка навылет или возможности достичь третьей победы. Между командами со статистикой 3-1 проводится дополнительный матч за 3-ю строчку, позволяющую начать мейджор среди «легенд». Если коллектив терпит 3 поражения, то он выбывает из борьбы.

Ранее Team Spirit проиграла Sinners Esports на карте Nuke со счетом 6:16.

Второй турнир RMR для Европы проходит с 21 по 24 апреля в Бухаресте (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов и слоты в разных стадиях мейджора.