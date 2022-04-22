Российская команда Gambit Esports победила Astralis на PGL Major Antwerp 2022

Gambit Esports выиграла матч с Astralis на турнире PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO. Встреча закончилась со счетом 2:1 (16:13 на Ancient, 12:16 на Dust2 и 16:8 на Inferno).

Этой победой команда заработала слот на предстоящем PGL Major Antwerp 2022.

Astralis теперь находятся на 5-й строчке турнирной таблице, но команда еще имеет шансы выйти на мейджор.

В предстоящей встрече датский коллектив поборется с одной из команд, которые завершат четвертый раунд RMR с двумя победами в четырех противостояниях.

Ранее Sangal Esports лишилась шансов получить слот на мейджоре.

Второй турнир RMR для Европы проходит с 21 по 24 апреля в Бухаресте (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов и слоты в разных стадиях мейджора.