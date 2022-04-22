Российским киберспортсменам предложили предоставить отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России разработала пакет предложений по поддержке киберспорта, в том числе предлагается давать киберспортсменам отсрочку от армии. Об этом сегодня рассказали на заседании рабочей группы Госдумы РФ по киберспорту.

«Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине», — сообщил президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит после заседания рабочей группы Госдумы РФ по киберспорту.

Помимо этого, участниками группы было выдвинуто предложение о внеконкурсном отборе в университеты киберспортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях. Речь идет о направлениях бакалавриата и специалитета.