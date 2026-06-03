M80 — B8: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии за досрочный выход второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются M80 и B8 — обе без поражений (2-0). Это Bo3: победитель со счетом 3-0 проходит в Stage 2, проигравший остается в игре с результатом 2-1. Начало — в 21.00 по московскому времени.

B8 (npl, kensizor, esenthial, s1zzi, alex666) уверенно идет по сетке: в первом туре разобрала TYLOO (13:6), во втором — прошла THUNDER dOWNUNDER (13:11). Американская M80 (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) стартовала с победы над Lynn Vision (13:8) и также добралась до 2-0. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.