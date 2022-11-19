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Ax1Le поделился мнением о замене Dust2 на Anubis

Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок команды Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов поделился мнением об изменении маппула в соревновательном режиме.

Вместе с патчем от 19 ноября в соревновательном режиме заменили карту Dust2 на Anubis.

«Насчет смены карты на Anubis не уверен. Valve могла бы вернуть что-то над чем уже были проведены фиксы или готовое для соревновательного CS. Если честно даже не играл на ней ни разу, но Dust2 даже рад немного? что убрали, из-за его изменений (двери и тому подобного). Рад что M4A1-S понерфили, слишком сильная была на дальнюю дистанцию», — приводит Metaratings слова Рыхторова.

Вместе с новым обновлением разработчики ослабили оружие AWP и M4A1-S.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ax1le-o-zamene-dust2-na-anubis-daze-ne-igral-na-nei-ni-razu-54351/
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