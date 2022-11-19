Игорь w0nderful Жданов высказался о замене Dust2 на Anubis

Снайпер Team Spirit по CS:GO Игорь w0nderful Жданов высказался об изменении маппула в соревновательном режиме.

«Думаю, что сильно игра не поменяется, просто чаще надо перезаряжаться и меньше простреливать. [Про смену маппула] Прикольно, но жалко, что убрали Dust2, я был бы рад, если поменяли на Mirage», — цитирует Cybersport.Metaratings Жданова.

С патчем от 19 ноября в соревновательном режиме заменили карту Dust2 на Anubis.

Вместе с новым обновлением разработчики ослабили оружие AWP и M4A1-S.