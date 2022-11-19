Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 13:16

Игорь w0nderful Жданов высказался о замене Dust2 на Anubis

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Снайпер Team Spirit по CS:GO Игорь w0nderful Жданов высказался об изменении маппула в соревновательном режиме.

«Думаю, что сильно игра не поменяется, просто чаще надо перезаряжаться и меньше простреливать. [Про смену маппула] Прикольно, но жалко, что убрали Dust2, я был бы рад, если поменяли на Mirage», — цитирует Cybersport.Metaratings Жданова.

С патчем от 19 ноября в соревновательном режиме заменили карту Dust2 на Anubis.

Вместе с новым обновлением разработчики ослабили оружие AWP и M4A1-S.

Источник: Cybersport.metaratings.ru
0
Читайте также
Катар обвиняют в подкупе соперника на матч чемпионата мира. Что вообще происходит?
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
Зеленский заявил о желании РФ получить «краткосрочное затишье» в боевых действиях
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ax1Le поделился мнением о замене Dust2 на Anubis
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости