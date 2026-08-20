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В ФКС России отреагировали на хайлайт Даниила «donk» Крышковца на Esports World Cup 2026

В пресс-службе Федерации киберспорта России прокомментировали «СЭ» хайлайт игрока Team Spirit Даниила «donk» Крышковца в матче против команды B8 на чемпионате мира по Counter-Strike 2 в Париже.

В решающем раунде первой карты «donk» сделал 4 убийства из пистолета Desert Eagle и принес победу своей команде.

«Россияне — одни из лидеров на международной киберспортивной арене. А Даниил «donk» Крышковец — один из самых ярких примеров российской школы Counter-Strike 2. В 2024 году он стал лучшим игроком года по версии НLTV.оrg, в прошлом году занял второе место. Российские болельщики всегда ждут от Даниила ярких моментов. Сегодня мы увидели один из таких хайлайтов на EWC 2026. Уверены, что Даниил, как и другие россияне, выступающие в плей-офф главных турниров, еще не раз покажут свое мастерство и обязательно завоюют заслуженные награды», — прокомментировали «СЭ» в пресс-службе ФКС России.

Team Spirit обыграла B8 со счетом 2:0 по картам и вышла в четвертьфинал Esports World Cup 2026. Ее соперником станет французский коллектив Team Vitality.

(Давид Петросян)

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