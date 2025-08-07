Никита «DaDte» Зиганьшин: «Zweih сыграл нормально за Team Spirit для первого турнира»
CEO и аналитик организации Insilio Никита «DaDte» Зиганьшин оценил июльский трансфер Ивана «zweih» Гогина в Team Spirit.
«Zweih сыграл нормально для первого турнира. Это замена на будущее, которая сработала уже сейчас. Думаю, в итоге он будет играть в районе рейтинга 1,05, и это супер», — цитирует Metaratings.ru Зиганьшина.
3 августа российская команда Team Spirit выиграла гранд-финал IEM Cologne 2025.
Источник: Metaratings.ru
