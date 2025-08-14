CyberPRO
14 августа, 04:14

Максим «NMV» Наумов — о кике gr1ks из HEROIC: «Одного месяца может вполне себе хватить, чтобы понять, подходит тебе игрок»

Евгений Козинов
Корреспондент

Тренер GUN5 Esports Максим «NMV» Наумов прокомментировал непопадание HEROIC, которая исключила Глеба gr1ks Газина из состава, на BLAST Bounty Fall 2025.

«Видите, мы не знаем полной внутрянки, всей кухни, которая там происходит у них. Ребята, насколько я знаю, без тестов взяли игрока, просто по его хорошим выступлениям за Aurora Gaming. Одного месяца может вполне себе хватить, чтобы понять, подходит тебе игрок или нет, и я придерживаюсь такого мнения, что даже если игрок хороший, то ему может не быть места в данном составе или у него есть какие-то психологические, возможно, ментальные проблемы, барьеры и так далее, и, если человек на самом деле силен, на самом деле профессионал, такой мув по его кику, по его бенчу может его только подбодрить. Кратковременно да, он может расстроиться, но он должен подумать, что было не так, и исправить эти проблемы, если он хочет дальше продолжать играть на высочайшем уровне», — цитирует Metaratings.ru НАумова.

Газин пробыл в ростере HEROIC с 29 июня по 7 августа.

BLAST Bounty Fall 2025 пройдет с 14 по 17 августа на Мальте. Призовой фонд — 500 тысяч долларов.

Источник: Metaratings.ru
