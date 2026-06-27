Журова — о бане украинских киберспортсменов за игру с россиянами: «Доходит до абсурда»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о решении Федерации киберспорта Украины дисквалифицировать ряд игроков страны в CS2 и Dota 2 за игру в одной команде с россиянами.

«Это просто странно. Они же не могут регулировать политику клубов, в которых они играют. Вот до абсурда доходит уже. Как в команде может не быть совместной игры? Было бы забавно, если не было бы правдой», — сказала Журова «СЭ».

Согласно политике Федерации киберспорта Украины, дисквалификация означает запрет на участие во внутренних турнирах и невозможность представлять национальную сборную.