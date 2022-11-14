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Солтмурад Бакаев поздравил команду Virtus Pro с победой на ЧМ по CS:GO

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поздравил команду команду Virtus Pro с победой на IEM Rio Major 2022 по CS:GO. Российские киберспортсмены выступали под названием Outsiders и в финале со счетом 2:0 обыграли датскую Heroic.

— Учитывая наше непростое время — то, как политика даже в киберспорт умудрилась просочиться и ребятам приходится выступать не под своим настоящим названием, — это большое событие! Хочу их поздравить. Это огромный пример для тех ребят, которые растут и идут по этому пути в киберспорт. Они видят достижения наших. Это только мотивирует, дает стимул проделать тот же путь, что прошли ребята, ставшие чемпионами мира в своей дисциплине, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «СЭ».

Бакаев добавил, что из участников IEM Rio Major 2022 знаком с тренером Team Spirit hally, которому пожелал удачи перед соревнованиями. Team Spirit в четвертьфинале со счетом 0:2 проиграли как раз Heroic.

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходил в Рио с 31 октября по 13 ноября. Общий призовой фонд турнира составил 1,25 миллиона долларов. В финале российский коллектив одолел команду из Дании Heroic со счетом 2-0. Сначала Virtus.pro выиграла свою карту (Mirage, 16:12), а затем смогла взять пик соперника Overpass — 16:5.

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Российская команда Virtus.pro победила на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO
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