Марк «lampada» Иванов: «Сейчас задача HOTU — выйти в плей-офф ESL Pro League 22»
Игрок HOTU Марк «lampada» Иванов отметил, что перед командой стоит задача выйти в плей-офф ESL Pro League 22.
«Думаю, итоги [за полгода] хорошие: побывали в Монголии, Китае и Астане, получили много опыта как в игровом плане, так и в ментальном. Сейчас задача — выйти в плей-офф ESL Pro League 22, а затем выиграть турнир», — цитирует Metaratings.ru Иванова.
В мае 2025 года команда HOTU впервые сыграла на турнире уровня тир-1 — PGL Astana 2025. Команда заняла 12-14 место.
Источник: Metaratings.ru
