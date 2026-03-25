Гендир «Нацпроектстроя» Крапивин будет кандидатом на пост главы Федерации керлинга России

Генеральный директор группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин будет кандидатом на пост президента Федерации керлинга России (ФКР), сообщает ТАСС.

«Крапивин будет кандидатом на пост главы ФКР», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что действующий президент ФКР Дмитрий Свищев, возглавляющий организацию с 2010 года, занял пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Отчетно-выборная конференция ФКР запланирована на 12 мая.

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