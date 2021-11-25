Предматчевые расклады разбирает известный российский шахматист Сергей Шипов.

В среду в Дубае, ОАЭ, открылся чемпионский матч за шахматную корону между действующим чемпионом 30-летним Магнусом Карлсеном и 31-летним россиянином Яном Непомнящим. Церемония была организована в Экспо-центре в ОАЭ, где сейчас идет другое глобальное событие — Всемирная выставка.

Если суммировать мнения экспертов, шансы 16-го чемпиона мира по шахматам и российского претендента (который из-за санкций будет играть под флагом ФИДЕ) — примерно 60% на 40% в пользу норвежца. В таком же соотношении распределится между участниками призовой фонд: два миллиона долларов (55/45 в случае тай-брейка).

Первая партия начнется в 15.30 по московскому времени 26 ноября, а «СЭ» решил расспросить о шансах Яна вернуть шахматную корону в Россию (впервые с 2007 года) у гроссмейстера и экс-тренера претендента Сергея Шипова. Известный популяризатор шахмат будет комментировать матч вместе с экспертами в московской фан-зоне турнира, которая откроется в ГУМе в день первой партии.

Как можно психологически привыкнуть к тому, что на тебя направлен пистолет?

— Сергей Юрьевич, может ли матч Карлсен — Непомнящий поднять такую же волну популярности шахмат, как встреча Карякина с норвежцем в 2016 году?

— У нас такое общество, такая публика, что все любят победы. Если это будет матч с большим превосходством Карлсена, его заметят только специалисты и фанаты шахмат. Если будет жива надежда, ощущение, что вот-вот, еще немного — и можно вернуть корону России, тогда может быть самый грандиозный успех и широкая популярность. По прошлому матчу с Карякиным я понял, что ожидание победы стало главным фактором. Хочется порадоваться за наших шахматистов, так долго не побеждавших. Это такая большая жажда, которую хочется утолить побыстрее.

— В Москве даже фан-зону решили сделать для матча в ГУМе.

— Да, и я буду ее официальным русскоязычным комментатором. Вместе с одной красавицей (Дарьей Беленькой. — Прим. «СЭ») будем вести репортажи для живых людей и зрителей в Интернете.

— Почти консолидированная позиция — что для Непомнящего главное быть стабильным психологически. А как это прокачивается?

— У каждого вида спорта есть своя специфика, безусловно. Шахматы — прежде всего борьба двух сторон. Глаза в глаза, лицо в лицо, идет борьба характеров, амбиций. Кто-то окажется сильнее, у кого-то взгляд жестче. Все мы помним эти переглядки Карпова и Каспарова в 1980-х. Яркое свидетельство того, что шахматы — это дуэль, война.

Как можно психологически привыкнуть к тому, что на тебя направлен пистолет и дуэлянт напротив готов тебя убить? Это всегда огромный стресс, проблема. Особенно если такой соперник, как Карлсен, привычным движением всех расстреливает уже 10 лет. Мы верим в Яна, у него сильная воля, жажда победы, даже чемпионская игра. Но как бы он ни храбрился, рядом с ним зверь покрупнее.

Может, будет 8 часов упоительной борьбы, такой, что все запищат от восторга

— Но амбиций у россиянина больше?

— Скорее можно говорить о мотивации. Она у Яна выше. Первый чемпионский матч, его обостренные чувства намного сильнее, чем у Магнуса. Для которого это обычный, пятый чемпионский матч. Некая рутина, надеюсь, его захлестнет, ощущения притупятся и не позволят ему сыграть в полную силу.

— Важно, что теперь в матче не 12, а 14 партий?

— Не думаю, что это сильно что-то изменит. Уверен, оба шахматиста будут действовать осторожно. Если в первой-второй партии не прольется кровь, это может вылиться в затяжную серию ничьих. Как было в матче с Карякиным в 2016-м, как с Каруаной три года назад, когда они 12 ничьих успешно исполнили. 12 или 14 ничьих сделать — не вижу большой разницы. Ну хорошо, немного повышается вероятность, что до тай-брейка не дойдет, что все решат в основное время.

— А в шахматах не думают о реформе с целью убрать эту осторожность? В футболе в 1990-х ввели три очка за победу, увидев падение результативности.

— Много турниров в шахматах проходило по футбольной формуле, но от этой идеи отказались, потому что здесь ничейные тенденции гораздо выше, чем в футболе и многих других играх. Часто ничья получается в результате гениальной игры с обеих сторон. Ломать через колено вполне естественное желание шахматистов сыграть хорошо и не проиграть не стали. Для матча за корону это не играет никакой роли — все равно, если выиграл партию, расстояние между вами исчисляется одной победой. Да, сам матч может быть немного скучноват, с этим невозможно спорить. Но когда соперников двое, играют они по партии в день, и когда она сверхдлинная, неизвестно, как все будет протекать. Может, завершится за час повторением ходов и все зрители разойдутся в разочаровании, а может, будет восемь часов упоительной борьбы, такой, что все запищат от восторга. Чемпионский матч — это наш крест, мы его тащим уже много веков, и думаю, такой формат останется и никуда не денется и дальше.

Карлсен до последнего ночами сидел в Интернете и играл в блиц. Это может сказаться

— Помимо мотивации, в чем еще шанс Непомнящего?

— Как понимаю, Ян провел колоссальную работу, начиная от дебютной теории. Уверен, привнесено очень много интересных и важных идей, которые могут оказаться сюрпризом для Карлсена. Он провел работу над собой в физическом плане, все-таки, что греха таить, у Яна был лишний вес, который и у шахматистов имеет значение. Большие, широкие, весомые шахматисты редко добиваются успеха. Нужно быть стойким, выносливым и уметь долго держать напряжение. Поэтому лишний вес мешает. Уж не знаю, сколько килограммов он сбросил, но надеюсь, его хватит на всю дистанцию.

Ян перестал играть в блиц. Блиц — такой способ для шахматистов и отдохнуть, и деньги заработать, сейчас очень много турниров с призовым фондом. Блицовская трясина многих засасывает, отнимает кучу энергии. Магнус до последнего ночами у нас блицевал. Еще несколько дней назад его видели в игровых зонах, он катал, что называется. Энергию тратил. А Ян режимит по полной программе уже несколько месяцев, его не видно в Интернете. Запас энергии он может накопить. Надеюсь, это тоже скажется. Может, даже с кармической точки зрения. Какой-то крючкотвор на небесах может подумать, что пора чемпиона мира наказать.

— Это не недооценка?

— Нет, просто уверенность в себе. Он рожден побеждать, всегда так жил. Но в какой-то момент все должно кончаться.

— Играя против Карякина, Карлсен несколько раз немного истерично реагировал на неудачи, уходил с пресс-конференций. Стоит ли Яну осознанно выбивать его из колеи?

— Они оба очень болезненно относятся к поражениям. Еще неизвестно, у кого тут будет более острое ощущение от неудач. Вот тут у Яна слабое место. Даже если он не проигрывает, а упускает перевес в партии и играет вничью, может серьезно расстраиваться. Карлсен крепче. Самоконтроль, умение не обращать внимания на то, что было в прошлом, — надеюсь, Ян его тоже наработал, у него профессиональные психологи в штате, и сам он не мальчик маленький. Упустил, проиграл — надо дальше показывать максимум, и только тогда придет успех. Серьезная проблема.

Но да, пресс-конференции в Дубае будут очень интересные. Оба экспрессивные, умеют сказать меткое жесткое словцо. С нетерпением ждем матча.