В ФШР считают странным решение ФИДЕ по отстранению Крамника

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев отреагировал на решение этической комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по отстранению российского гроссмейстера Владимира Крамника.

«На мой взгляд, так поступать с великими людьми, гениями шахмат не совсем правильно. Уверен, что комиссия приняла, мягко говоря, странное решение — забанить 14-го чемпиона мира. Я не сомневаюсь, что Крамник будет оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде, и я желаю восстановления справедливости и его честного имени», — приводит слова Ткачева ТАСС.

3 июня пресс-служба ФИДЕ сообщила об отстранении 51-летнего Крамника от соревнований на один год с испытательным сроком в 36 месяцев.