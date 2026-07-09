Россияне завоевали 12 медалей на детско-юношеском первенстве центральной и северной Азии

В селе Корумду (Кыргызстан, Иссык-Куль) завершилось первенство центральной и северной Азии по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 лет.

Юные российские шахматисты завоевали 12 медалей: 2 золотые, 3 серебряных и 7 бронзовых.

Чемпионами стали Михаил Марков (М8) и Алиса Генриэтта Юнкер (Д16), вторые места заняли Николь Травкина (Д8), Илиана Масаева (Д12) и Милена Ельникова (Д18), третьи — Ибрагим Атабеков (М8), Даниил Оболонский (М10), Виктория Лапа (Д14), Илья Козлов (Ю14), Олеся Власова (Д18), Мурат Бастанов (Ю18) и Ольга Карманова (Д20).

Пресс-служба ФШР