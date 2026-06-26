Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Немецкий бизнесмен Вадим Розенштайн планирует баллотироваться в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

С 2018 года федерацию возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

«Мое видение ясно: ФИДЕ должна стать одной из самых уважаемых организаций в мировом международном спорте. А моя цель не подлежит обсуждению: ФИДЕ должна наделить властью каждую из федераций-членов организации», — написал Розенштайн в соцсетях.

Выборы президента ФИДЕ состоятся в конце сентября 2026 года на Генеральной ассамблее федерации.