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Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

Сергей Филин

Немецкий бизнесмен Вадим Розенштайн планирует баллотироваться в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

С 2018 года федерацию возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

«Мое видение ясно: ФИДЕ должна стать одной из самых уважаемых организаций в мировом международном спорте. А моя цель не подлежит обсуждению: ФИДЕ должна наделить властью каждую из федераций-членов организации», — написал Розенштайн в соцсетях.

Вадим Розенштейн.На пост президента ФИДЕ — еще один кандидат. И тоже с российским следом

Выборы президента ФИДЕ состоятся в конце сентября 2026 года на Генеральной ассамблее федерации.

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