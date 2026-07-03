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3 июля, 17:32

ФИДЕ отстранила россиянина Владимира Крамника на один год

Сергей Филин
Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на один год с испытательным сроком на 36 месяцев.

Ранее 51-летний российский гроссмейстер инициировал судебное разбирательство против организации.

«Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными правлением ФИДЕ и комиссией ФИДЕ по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэла Народицкого, а также других игроков», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Владимир Крамник.«Буду оспаривать неправомерный вердикт». ФИДЕ дисквалифицировала Крамника за обвинения в читерстве
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Шахматы
Владимир Крамник
ФИДЕ
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