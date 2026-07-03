ФИДЕ отстранила россиянина Владимира Крамника на один год

Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на один год с испытательным сроком на 36 месяцев.

Ранее 51-летний российский гроссмейстер инициировал судебное разбирательство против организации.

«Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными правлением ФИДЕ и комиссией ФИДЕ по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэла Народицкого, а также других игроков», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.