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3 июля, 18:50

Крамник выступил с заявлением по поводу решения ФИДЕ о своем отстранении

Сергей Филин
Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник выступил с официальным заявлением по поводу своего отстранения.

3 июля этическая комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала 51-летнего гроссмейстера на один год с испытательным сроком в 36 месяцев.

«Я ознакомился с текстом решения Этической Комиссии по делу 12/2025. Я заранее подготовил текст апелляции, которую собираюсь подать на днях, дополнив новыми пунктами процессуальных и иных нарушений, о которых узнал из сегодняшнего текста. Не вдаваясь в подробности, счет грубейших нарушений Этической Комиссией разных статей Регламента ФИДЕ в этом деле, идет на десятки. Я абсолютно уверен в том, что этот неправомерный вердикт будет в итоге аннулирован, и собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость, и свою репутацию в частности. Откровенное неприкрытое беззаконие должно быть и будет наказано.», — приводит слова Крамника Федерация шахмат России.

В ФШР также отреагировали на отстранение российского гроссмейстера.

Владимир Крамник.«Буду оспаривать неправомерный вердикт». ФИДЕ дисквалифицировала Крамника за обвинения в читерстве
Источник: Федерация шахмат России
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Шахматы
Владимир Крамник
ФИДЕ
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