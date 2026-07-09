В Перми завершился этап детского Кубка России
В турнире участвовали мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, юноши и девушки до 15 лет, а также прошел открытый турнир Пермского края по шахматам.
Соревнования проводились в краевой столице в четвертый раз, и с каждым годом в Пермь приезжает все больше гостей из других регионов. В этом году турнир собрал более 220 участников из 17 регионов России. Шахматистов принимал спорткомплекс школы № 32 им. Г. А. Сборщикова. Игра проходила в большом и вместительном спортивном зале.
Церемонию награждения провели директор ПКОО ФШП Юлия Чернышова и главный судья соревнований Владислав Крапивин.
Победители получили подарочные сертификаты на месяц подписки в Гран-при РШШ, крупнейшей детской серии онлайн-турниров с обсчетом рейтинга ФШР.
Победители и призеры
Девочки до 9 лет:
1. Ким
2. Мезенова (обе — Свердловская область)
3. Калинина (Пермский край).
Мальчики до 9 лет:
1. Муратов (Республика Башкортостан)
2. Мамедов
3. Панов (оба — Свердловская область).
Девочки до 11 лет:
1. Некрасова (Пермский край)
2. Ахматгалиева (Республика Башкортостан)
3. Султанова (Пермский край).
Мальчики до 11 лет:
1. Азанов
2. Рангулов
3. Попов (все — Пермский край).
Девочки до 13 лет:
1. Загидуллина
2. Белобородова
3. Матвеева (все — Пермский край).
Мальчики до 13 лет:
1. Вошенков (Вологодская область)
2. Шаблов
3. Медведев (оба — Свердловская область).
Девушки до 15 лет:
1. Клещева (Свердловская область)
2. Гааг
3. Данилова (обе — Пермский край).
Юноши до 15 лет:
1. Юрганов (Пермский край)
2. Мухин
3. Зиновьев (оба — Свердловская область).
Юлия Чернышова