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Сегодня, 23:23

Непомнящий сыграл вничью на турнире претендентов с американцем Каруаной

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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в шестом туре на турнире претендентов сыграл вничью с Фабиано Каруаной.

Партия завершилась со счетом 0,5:0,5.

Россиянин набрал 3,5 очка и занимает первое место на турнире. У Гукеша Доммараджу из Индии такое же количество очков.

Следующим соперником для Непомнящего станет американец Хикару Накамура.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Шахматы
Ян Непомнящий
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