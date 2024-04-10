Непомнящий сыграл вничью на турнире претендентов с американцем Каруаной
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в шестом туре на турнире претендентов сыграл вничью с Фабиано Каруаной.
Партия завершилась со счетом 0,5:0,5.
Россиянин набрал 3,5 очка и занимает первое место на турнире. У Гукеша Доммараджу из Индии такое же количество очков.
Следующим соперником для Непомнящего станет американец Хикару Накамура.
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.
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