Горячкина победила Чжу Цзиньэр в 13-м туре турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами обыграла китаянку Чжу Цзиньэр в 13-м раунде турнира претенденток. Партия завершилась после 57-го хода.

Перед последним туром лидерство делят представительница Казахстана Бибисара Асаубаева и Рамешбабу Вайшали из Индии, у которых по 7,5 очка. Следом располагаются Чжу Цзиньэр (7 очков), Горячкина, ее соотечественница Екатерина Лагно, украинка Анна Музычук (по 6,5), китаянка Тань Чжунъи (5,5) и Дивья Дешмукх из Индии (5).

Соревнования проходят на Кипре. Победительница турнира претенденток сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

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