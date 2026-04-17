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17 апреля, 12:00

Шувалова назвала решающие партии командного чемпионата мира

Чемпионка мира и Олимпиады в составе сборной России, призер ЧМ по блицу Полина Шувалова в интервью «СЭ» рассказала о серебре на турнире ШОС и победе на командном ЧМ-2025, который прошел в ноябре 2025-го в Испании.

— Как проходила подготовка к турниру ШОС и были ли какие-то особенности по сравнению, скажем, с командным ЧМ в Линаресе-2025?

— Мы командой рассчитывали бороться за первое место, так и получилось. Обидно, что не выиграли, но в принципе матч был равный, с сильнейшим составом Китая — два чемпиона мира (Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь). Удалось добраться до армагеддона... Конечно, серебро — не то, чего бы нам хотелось, особенно с учетом того, что шансы на победу были. От этого я расстроилась. В плане предварительной работы не было какой-то особой командной подготовки перед соревнованием. Мы просто поехали играть, без сборов. Наш тренер Александр Рязанцев помогал на месте — с подготовкой, с задачами. А перед женским командником были специальные сборы, и на турнир мы поехали уже с них, в полной боевой готовности.

— На женском ЧМ тебе удалось зайти в мировой топ-10 и показать фантастический перформанс: 9,5 из десяти очков. Это результат домашней работы и вклада тренеров или еще подходящий контроль?

— Скорее, это симбиоз всего — универсальной волшебной таблетки для сиюминутной хорошей формы в природе не существует. Чтобы подойти к Линаресу в оптимальной кондиции, я месяц-полтора очень интенсивно работала над шахматами после самаркандской «Большой швейцарки». После дала себе отдохнуть, а уже на командных сборах в преддверии чемпионата пришла в нужную форму. Эти сборы мне нравятся — на них есть не только шахматы, но и другие активности, полезные и для шахмат, и для психологии, и для физической формы.

Мы все разные, но женская дружина у нас сплоченная. А контроль — очень комфортный для меня, 45 минут на партию плюс тридцать секунд на ход. Важная игра была против Татев Абрахамян из США: я сильно ошиблась, но удалось не только спастись, но и выиграть. Как всегда, центральный матч — против Китая во главе с экс-чемпионкой мира Хоу Ифань, и мы выиграли. Очень хочется еще раз сказать большое спасибо каждому в команде — и девушкам, и тренерам (с женской сборной на ЧМ в Испании работали гроссмейстеры Сергей Рублевский, Константин Сакаев и Евгений Наер. — Прим. «СЭ»), и организатору на месте, и нашему врачу. Вместе мы сила, — сказала Шувалова «СЭ».

(Александра Понкратова)

Полина Шувалова.«Грустно видеть большую разницу в призовых у мужчин и женщин». Разговор с шахматисткой Полиной Шуваловой

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