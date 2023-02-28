Играл в американский футбол и избил сына легенды. С кем подерется Гассиев

Следующим соперником Мурата станет бывший игрок НФЛ.

Вечером 3 марта в Ереване, Армения, состоится боксерский вечер, в главном поединке которого российский боксер Мурат Гассиев встретится с американцем Майком Балогуном. Бой пройдет на СКК имени Карена Демирчяна по регламенту 10 раундов по три минуты, посмотреть прямую трансляцию боя можно на телеканале РЕН ТВ в 23.00 по московскому времени.

Новый соперник Мурата — непобежденный тяжеловес с 20 победами, 16 из которых — нокаутом. В рейтинге тяжей от Boxrec Балогун идет на 36-м месте — выше, чем, например, узбекистанский чемпион Олимпийских игр Баходир Жалолов (он 41-й). Гассиев в этом списке занимает 24-ю позицию.

Майк Балогун начал профессиональную карьеру в 2014 году в возрасте 31 года, сейчас ему 39. Почему так поздно? Балогун пришел намного раньше, но занимался он не боксом, а американским футболом.

Майк начал карьеру в колледже Лакаванна в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. В 2008 году он подавал надежды в команде «Оклахома Сунерс», где выступал на позиции полузащитника. Следующий сезон Балогун пропустил, потому был заигран за команду «Мэриленд Мародерз» Североамериканской футбольной лиги, а выступать за две команды запрещено регламентом. Зато в 2010-м Майк подписал контракт с командой НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерз», обойдя процедуру драфта.

Фото Соцсети

В «Сан-Франциско» не задалось, за эту команду Балогуну удалось поиграть только межсезонье, а перед началом сезона Майка убрали из состава. За два года он сменил семь клубов. Помимо дебютного, Балогун примерил джерси «Вашингтон Редскинз», «Баффало Биллз», «Даллас Ковбойз», «Тамба-Бэй Баккэнирз» (дважды), «Вирджиния Дестройерз» и «Индианаполис Кольтс». Только в составе трех последних клубов Майку удалось поиграть в официальных матчах, а с «Вирджиния Дестройерс» он стал чемпионом UFL (United Football League — уже расформированная низшая лига в американском футболе) под руководством Марти Шоттенхаймера, тренера года в НФЛ 2004 года.

Карьера в амфуте у Балогуна не слишком задалась. После сезона на скамейке «Кольтс» он закончил карьеру, а спустя год дебютировал в профессиональном боксе. Восемь поединков из первых девяти Майк закончил нокаутом, причем дальше первого раунда дело доходило лишь трижды.

Фото Соцсети

В боксерской карьере Балогуну не встречались действительно серьезные соперники. Самым опасным его оппонентом был Трей Липпе — этот боксер выглядел проблемой как благодаря послужному списку, так и из-за его бэкграунда. До встречи с Майком 32-летний Липпе выиграл все 18 боев, и только один из них дошел до решения судей. Кроме того, Трей — сын бывшего чемпиона WBO в тяжелом весе Томми Моррисона. Правда, профессиональную карьеру Липпе начал уже после смерти отца. Балогун же разобрался с Треем за 2 минуты и 41 секунду: сначала отправил в нокдаун, а затем так забил у канатов, что судья остановил бой, несмотря на протесты самого Липпе.

В последнем поединке Балогун финишировал во втором раунде 43-летнего бразильца Маркуса Оливейру. Гассиев точно будет самым серьезным соперником бывшего игрока в американский футбол, а для Мурата Майк, вероятно, не создаст никаких проблем, но при этом он все же выглядит не так безнадежно, как предыдущий соперник Гассиева, Карлос Уэлч.