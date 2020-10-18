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«Я не согласен с решением судей». Ломаченко — о поединке против Лопеса

08:46
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Украинец Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

«Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной. Может быть, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился», — сказал Ломаченко на площадке Megogo сразу после боя.

«Я хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь.

Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", — сказал Ломаченко после боя.

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