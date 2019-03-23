Усик назван лучшим спортсменом Украины-2018

Боксер Александр Усик назван лучшим спортсменом 2018 года в Украине, сообщает isport.ua. Уроженец Симферополя стал лауреатом 23 программы "Человек года-2018".

За звание лучшего спортсмена года с боксером боролись чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и первый в украинской истории зимний олимпийский чемпион среди мужчин фристайлист Александр Абраменко.

В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победил во Всемирной боксерской суперсерии и успешно защитил все свои пояса.