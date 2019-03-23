23:43 23 марта | Бокс — Профессиональный

Усик назван лучшим спортсменом Украины-2018

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Боксер Александр Усик назван лучшим спортсменом 2018 года в Украине, сообщает isport.ua. Уроженец Симферополя стал лауреатом 23 программы "Человек года-2018".

За звание лучшего спортсмена года с боксером боролись чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и первый в украинской истории зимний олимпийский чемпион среди мужчин фристайлист Александр Абраменко.

В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победил во Всемирной боксерской суперсерии и успешно защитил все свои пояса.

Дополнительная информация

https://isport.ua/boxing/846643-usik-stal-luchshim-sportsmenom-2018-goda-v-ukraine

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