Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал Энтони Джошуа после победы в бою-реванше над Энди Руисом.

— Джошуа сделал то, что и требовалось для победы, — цитирует Уайлдера ESPN. — Он бегал по рингу и все время сидел на велосипеде. В общем, в его лагере был Кличко, Джошуа во многом его напоминал. Джеб, захваты, удержания — это все, что он делал. После поражения от этого парня он просто танцевал, хватал его, работал джебом и удерживал.

У Джошуа было много шансов, но он не смог завершить бой после того, как попадал справа. Однако Джошуа слишком медлил... Психологически он был настроен на выживание. Это метод Кличко. Вот у меня психология зверя, воина, короля, императора. Это брутальный вид спорта, и я отношусь к нему соответственно.