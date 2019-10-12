Третий допинг-тест Тайрона Спонга оказался отрицательным

Голландский боксер тяжелого веса Тайрон Спонг получил новый результат допинг-теста. Ранее в допинг-пробах Спонга, которые были сделаны 26 и 28 сентября антидопинговым агентством, были найдены следы применения запрещённого препарата кломифена, сообщает boxingscene.com.

Спонг сообщил, что его третий допинг-тест оказался отрицательным. Напомним, что боксер должен был драться с Александром Усиком в ночь с 12 на 13 октября, однако теперь украинцу предстоит бой с американцем Чаззом Уизерспуном.