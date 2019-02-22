Тищенко выиграл четвертый бой на профессиональном ринге

Евгений Тищенко одержал четвертую победу на профессиональном ринге. Он победил аргентинца Хосе Грегорио Ульриха единогласным решением судей. Восьмираундовый поединок в весе до 90,71 кг прошел в Екатеринбурге.

Изначально Тищенко должен был встретиться с чехом Вацлавом Пейсаром и бывшим чемпионом IBO Томасом Остхейхеном, но оба поединка по разным причинам не состоялись.

Тищенко, таким образом, выиграл четыре боя из четырех, причем два - нокаутом. На профессиональный ринг он перешел в августе 2018 года. В любительском боксе он завоевал золото Олимпиады-2016, чемпионата мира-2015 и чемпионатов Европы-2015 и 2017.