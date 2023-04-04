Тим Цзю: «Бой с Чарло состоится в конце августа — начале сентября»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) заявил, что его поединок с чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) состоится в августе-сентябре.

«Бой пройдет в конце августа — начале сентября. Я расстроен, что наш поединок еще не состоялся, — сказал Цзю в интервью Fox Sports. — Парень не дрался год. Сколько еще можно откладывать этот поединок? Я не знаю, насколько серьезная у него травма, но врачи говорят, что он идет на поправку. Сейчас я сфокусирован лишь на себе.

Он понимает, что это нелегкий для него бой. Поэтому он хочет быть готовым на 120 процентов. Мне кажется, раньше он не воспринимал меня всерьез, говорил, мол, что победит меня одной рукой. Но теперь он знает, с кем ему придется выйти на ринг. Поэтому он не торопится, пытается тянуть время».

Цзю нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.