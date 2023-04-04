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Сегодня, 13:37

Энтони Петтис рассказал об ощущениях после победы над Роем Джонсом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис признался, что до сих пор не может поверить в свою победу над бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории Роем Джонсом-младшим.

«Это безумие. На следующий день, когда я проснулся, я подумал: «Неужели это произошло?» Бро, я вырос на боях Роя Джонса. Так что осознавать, что я его победил, просто безумие.
Я думаю, что проведу еще один боксерский поединок. Сейчас я планирую ближе концу года подраться по MMA в PFL. Посмотрим, что мне предложат. Сейчас я готов выступать и по боксу, и по MMA».

Петтис одолел Джонса по правилам бокса решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Бой состоялся на турнире Gamebred Boxing 4 в Милуоки, США.

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