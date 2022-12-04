Тайсон Фьюри сделал большое заявление после боя с Чисорой

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) поблагодарил Дерека Чисору (33-13), фанатов, семью и команду за поддержку.

«Еще одна историческая ночь в Лондоне! — написал Фьюри в соцсетях. — Прежде всего я хочу поблагодарить Иисуса Христа, которому я воздаю всю славу.

Дерек, что я могу сказать? Ты — воплощение воинского духа, и между нашими командами царит любовь и уважение. Ты принял вызов «Цыганского короля», в то время как другие отказались. Желаю тебе и твоей семье счастливого Рождества и Нового года! Благодарю тебя за трилогию, которая продлилась аж 11 лет. Ты — легенда!

Спасибо вам, фанаты. Мужчине, женщине, ребенку, которые пошли в этот холодный декабрьский вечер посмотреть на мое выступление в столице нашей страны. Атмосфера была наэлектризованной. От начала и до конца. Вы оказали мне большую поддержку, и за это я вам бесконечно благодарен!

Респект всей моей команде. Вы знаете, что я о вас думаю. Мы — команда! Спартанцы. Наконец, спасибо моей семье — это был первый раз, когда двое моих старших ребенка присутствовали на поединке. Обычно они остаются дома и радуются, что я по воле божьей возвращаюсь домой живым и невредимым. Теперь они увидели, как отец решает дела. Супертяжелый дивизион поставлен в известность... «Цыганский король» — лицо королевства тяжеловесов. Усик и Джойс, вы слышали, что я вам сказал на ринге. Если хотите оспорить мои слова — добро пожаловать!».

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.